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İnegöl'de Trafik Denetimi: 60 Araç Kontrol Edildi

İnegöl'de Trafik Denetimi: 60 Araç Kontrol Edildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Cuma Mahallesi'nde düzenledikleri trafik uygulamasında 60 aracı denetledi. Bir motosiklet sürücüsüne ise ehliyetsiz araç kullanma, alkollü olma ve muayene eksikliği nedeniyle ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekipleri yaptığı uygulamada araçları denetledi.

Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, 60 araç kontrol edildi.

Bir motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü olmak ve motosikletin muayenesinin eksik olması nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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