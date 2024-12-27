İnegöl'de Trafik Denetimi: 60 Araç Kontrol Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekipleri yaptığı uygulamada araçları denetledi.

Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, 60 araç kontrol edildi.

Bir motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü olmak ve motosikletin muayenesinin eksik olması nedeniyle cezai işlem uygulandı.