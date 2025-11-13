Haberler

İnegöl'de Torpil Patlaması: 2 Yaşındaki Çocuk Gözünü Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlayan torpil parçaları 2 yaşındaki Alparslan Yıldız'ın sağ gözüne isabet etti. Çocuk, gözünü kaybederken, sol gözünün kurtarılması için doktorlar müdahale ediyor. Olayla ilgili endişelerin arttığı belirtilirken, torpil satışlarının devam etmesi eleştirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlayan torpil parçalarının isabet ettiği 2 yaşındaki çocuk sağ gözünü kaybetti, sol gözünün kurtarılması için doktorların müdahalesi sürüyor.

Huzur Mahallesi 39. Sokak'ta patlatılan torpilin parçaları, bu sırada orada oynayan Alparslan Yıldız'ın sağ gözüne isabet etti.

Yaralanan çocuk, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Çocuğun tedavisinin Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Alparslan Yıldız'ın amcası Yıldırım Yıldız, AA muhabirine, Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir fırın işletmesinde çocuklara gıda satışının yanı sıra torpil satışı da yapıldığını anlattı.

Çocukların çikolata ve şeker almak için gittikleri işletmede torpil gördüklerini aktaran Yıldız, "Bu torpilleri daha önce de fırıncı, görüp alsınlar diye kendisi patlatmış çocukların önünde. Onu görünce çocuklar 'Biz de alabilir miyiz?' diyorlar, fırıncı da 'Alabilirsiniz.' diyor. 'Bunu nasıl ateşleyeceğiz?' diye soruyor çocuklar, fırıncı 'Size çakmak vereceğim ama çakmağımı geri getirin.' diyor çocuklara. En büyüğü 7-8 yaşında olmak üzere 5-6 yaşlardaki çocuklar yeşillik alana gidiyor, ateşliyorlar. Alparslan'ın gözüne geliyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, yeğeninin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeğenim sağ gözünü kaybetti, sol gözü de zarar görmesin diye doktorlar çaba sarf ediyor. Enfeksiyon kaptığı için görme yetisini kaybedebilir. Çocuğun kaybettiği gözünü kim geri getirebilir? Hiç değilse bu adamın ceza alması gerekmiyor mu? Bir caydırıcı ceza verilmesi gerekmiyor mu? Buradan sesleniyorum yetkililere. Lütfen konuya el atın, caydırıcı olsun. Benim yeğenimin gözü gitti, başka çocuklarınki gitmesin. Gördük, duyduk, başımıza geldi. Yarın bir gün birisi çıkıp da 'Evet bak benim başıma da geldi.' demesin. Bu çocuklar hepimizin çocukları, sahip çıkalım."

İşletmenin halen satış yapmaya devam ettiğini söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu çocuk ileride polis, asker olmak istediğinde hep beraber nasıl bir vicdan azabı çekeceğiz? Üç beş kuruş para kazanacak diye bu çocuklara bunu satmak vebal midir? 5-6 yaşlarındaki çocuklara bunu hangi vicdanla satarsın ve hangi vicdan kabul ediyor ki şu anda hala satışı yapılıyor. Acilen caydırıcı bir ceza verilmeli ki başka bir çocuğun da canı yanmasın. Bir başka çocuğumuz kör olmasın, istediği mesleği yapabilsin. Polis olabilsin, asker olabilsin. Yeğenim muaf oldu, başka çocuklar olmasın."

Yıldız, işletmeye hiçbir cezai yaptırımın uygulanmadığını belirterek, "Olayın caydırıcı olabilmesi için daha kaç çocuğun gözünün gitmesi lazım? Buradan yetkililere, Adalet Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı yetkililerimize sesleniyorum. Daha kaç çocuğumuz kör olacak ki bu yasaklı maddeler caydırıcı olsun? Caydırıcı olmadığı sürece bunlara ulaşması kolay olacak, çocuklar her yerden temin edebilecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
