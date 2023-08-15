İnegöl'de Tırın Çarptığı Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Oylat köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halindeki Abdulkadir Ö. yönetimindeki 09 LS 071 plakalı tır, önünde seyreden Sedat S. (70) idaresindeki 16 JC 701 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Şadiye K. (80), Cemil K. (83), Aylin S. (36) ve Göktuğ S.(15) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA