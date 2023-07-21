İnegöl'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.