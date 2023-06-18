İnegöl'de Tır ve Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kaza da 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Hafize K.(50) ile Yavuz K. (31) yaralandı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.