İnegöl'de TIR, kamyonet ve 2 cipin karıştığı kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali B.'nin (47) kullandığı, sıfır otomobil yüklü 34 HN 1294 plakalı TIR, yavaşlayan trafikte duran İbrahim A. (60) 16 AUF 352 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önünde duran Tayfun Ö.'nün (31) kullandığı 16 AOP 872 plakalı cipe, cip de önündeki Mehmet K. (39) idaresindeki 16 BAB 233 plakalı cipe çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İbrahim A. ile cip sürücüsü Tayfun Ö., olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel