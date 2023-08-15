İnegöl'de TIR'ın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Abdulkadir Ö. (41) yönetimindeki 09 LS 071 plakalı TIR, Oylat Köprülü Kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. TIR, aynı yöne giden Sedat S.'nin (70) kullandığı 16 JC 701 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Şadiye K. (80), Cemil K. (83), Aylin S. (36) ve Göktuğ S. (15) yaralandı. İhbarla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.jandarma ekipleri olası başka kazaya karşı çevrede önlem alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, TIR şoförünü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürdü. (DHA)