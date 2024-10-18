İnegöl'de TIR'ın hafif ticari araca çarpması sonucu kaza: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamzabey İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Emirhan Ö. (30) yönetimindeki 16 ARN 232 plakalı hafif ticari araca, Ertan S.'nin (44) kullandığı 16 ER 344 plakalı TIR çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Emirhan Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.