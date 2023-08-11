İnegöl'de TIR'ın Çarptığı Araç Yağmur Suyu Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, TIR'ın çarptığı hafif ticari araç yağmur suyu kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı hafif ticari araç, yağmur suyu kanalına düştü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Yasemin Sertkaya (37) ile yanındaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Bursa- Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bilecik'ten İnegöl yönüne giden 10 EG 691 plakalı TIR'ın şoförü Hüseyin Özcan (55), direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR, bu sırada aynı yöne giden Yasemin Sertkaya'nın kullandığı 16 VD 834 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sertkaya'nın aracı savrulup, yağmur suyu kanalına düştü. Kazada Yasemin Sertkaya ile yanındaki Selim Aygır (40), Mustafa A. (15) ve Sıla A. (11) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Hüseyin Özcan gözaltına alınırken, jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.