İnegöl'de tır ile çarpışan kamyon devrildi, sürücü tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Sürücünün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı ve tedavisinin ardından tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile çarpışan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı. Hakkında hapis cezası bulunduğu belirlenen sürücü, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yusuf Ş. yönetimindeki 27 LN 282 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ahmet A. yönetimindeki 35 DC 0643 plakalı tıra çarptı. Kamyon devrilerek yan yatarken sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hapis cezası çıktı
Yapılan inceleme sonucu uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan 1 buçuk yıl hapis cezası bulunan sürücü, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA