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İnegöl'de tır ile çarpışan kamyon devrildi, sürücü tutuklandı

29 Kasım 2023 18:52 Son Güncelleme: 18:53 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Sürücünün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı ve tedavisinin ardından tutuklandı.