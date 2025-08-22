İnegöl'de TIR ile 4 Otomobilin Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir TIR ve dört otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya ilerleyen Cengiz Y. (63) yönetimindeki 16 AUA 457 plakalı TIR, önünde yavaşlayan Davut H.'nin (34) kullandığı 26 FJ 278 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparken, devrilen direk karşı şeritte ilerleyen Ahmet H. (30) idaresindeki PAR MA 17 plakalı otomobilin üzerine düştü. Direğin düşmesiyle duran otomobile de İnan K. (23) yönetimindeki 16 SM 493 plakalı otomobil ile Fatih A.'nın (25) kullandığı 16 KY 678 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler ile 26 FJ 278 plakalı otomobilde bulunan Ayşe H. (53) ile Sevde H. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
