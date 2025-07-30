İnegöl'de TIR'a Çarpan Hafif Ticari Araçta İki Yaralı

İnegöl'de TIR'a Çarpan Hafif Ticari Araçta İki Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta sıkışan sürücü Tarık K. (23) ile yanındaki arkadaşı Engin D. (24) yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Alibeyköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru giden Tarık K. yönetimindeki 16 KJU 67 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Cemil Ö. (36) idaresindeki 03 ADR 098 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücü ile yanındaki arkadaşı Engin D. araçta sıkışıp yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Tarık K. ve Engin D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tarık K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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