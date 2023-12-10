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İnegöl'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde manevra yapmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde manevra yapmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Kaan A. (24) ile yanında bulunan Nazlıcan E. (19) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi, Deydinler- Ortaköy Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Deydinler Mahallesi istikametine seyreden Tekin D.(40) yönetimindeki 41 AFT 977 plakalı TIR, yol üzerindeki çiftliğe dönüş yapmak için yavaşlayarak manevra yaptığı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Kaan A. (24) yönetimindeki 54 AEF 151 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücü ile yanında bulunan Nazlıcan E.?nin (19) yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredeki sürücüler tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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