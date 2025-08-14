İnegöl'de Terastan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki Kader Ç. temizlik yaptığı sırada 3 katlı binanın terasından düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde ambulansta hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın terasından düşen Kader Ç. (17), ağır yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kader Ç., 3 katlı binanın terasında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel