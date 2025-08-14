İnegöl'de Terastan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki Kader Ç. temizlik yaptığı sırada 3 katlı binanın terasından düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde ambulansta hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın terasından düşen Kader Ç. (17), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kader Ç., 3 katlı binanın terasında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaraylı taraftarlara Osimhen müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.