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İnegöl'de Temizlik Çalışanı Bulduğu Ziynet Eşyalarını Sahibine Ulaştırdı

İnegöl'de Temizlik Çalışanı Bulduğu Ziynet Eşyalarını Sahibine Ulaştırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir temizlik personeli, yerde bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını Zabıtaya teslim etti. Eşyanın sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye temizlik personeli, yerde bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırılması için Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada bir kese içerisinde ziynet eşyaları bulan Soner Aktepe, durumu hemen şeflerine bildirerek İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim etti.

Zabıta ekipleri, ziynet eşyalarının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aktepe, "Bizler harama ve helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevlim, mesai arkadaşımız Soner, yerleri süpürürken bulduğu ziynet eşyalarını zabıtamıza teslim etti. Kendine yakışanı yapmışsın güzel kardeşim. Tebrik ederim." sözleriyle personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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