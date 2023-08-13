İnegöl'de Temizlenen Tabanca Ateş Aldı: 1 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu bir kişi ayağından yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Mustafa A. (47) evinde kendisine ait tabancasını temizlemeye başladı. Bir anda ateş alan tabancadan çıkan kurşun Mustafa A.'nın ayağına isabet etti. Mustafa A., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesi üzerine odayı gelen yakınları ilk müdahaleyi yaptı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.