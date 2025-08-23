İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İşçi Kimyasal Maddeyle Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında üzerine kimyasal madde sıçrayan işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan S.Ü. (33), çalışma sırasında üzerine kimyasal maddenin sıçraması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.