İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İşçi Asit Yanığı Geçirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 33 yaşındaki işçi Salih Ü., makineden sıçrayan asit nedeniyle vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Olay sonrası hastaneye kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Salih Ü.'nün üzerine makinedeki asidik asit sıçradı. Kolları ve başında yanıklar oluşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanık olduğu belirtilen işçi, ilk tedavinin ardından hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
