Bursa'daki iş kazasında bir işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında 57 yaşındaki işçi Remzi Y., temizlik esnasında düştü ve beyin kanaması geçirdi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, işçi Remzi Y. (57), temizlik yapmak amacıyla tekstil makinesinin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Remzi Y, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
