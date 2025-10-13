Haberler

İnegöl'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'deki bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası atölyede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
500
