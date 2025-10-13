İnegöl'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'deki bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası atölyede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.