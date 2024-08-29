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İnegöl'de tartıştığı babasını döverek öldüren şahıs gözaltına alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı babasını döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk A. ifadesinde, 'Babamla sürekli kavga ediyorduk. Olay akşamı nedenini bilmediğim bir sebeple yine kavga ettik. Kendisini itince düştü. Amacın onu öldürmek değil' dedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten'i (51) döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk A. ifadesinde, "Babamla sürekli kavga ediyorduk. Olay akşamı nedenini bilmediğim bir sebeple yine kavga ettik. Kendisini itince düştü. Amacın omu öldürmek değil" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Ufuk Altınten ile babası Cihan Altınten arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Altınten, babasını dövdü. Bir süre sonra eve gelen Aysel Altınten (47), eşini yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Cihangir Altınten'in, yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gelen polis ekipleri, evdeki Ufuk Altınten'i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Cihangir Altınten'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAVGANIN NEDENİNİ HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Altınten, "Babamla sürekli kavga ediyoruz. Olay akşamı, hatırlamadığım bir nedenden kolayı yine kavgaya tutuştuk. Bir ara kendisini ittim, yere düştü. Amacım onu öldürmek değildi" dedi, İşlemlerinin ardından Ufuk Altınten, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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