İnegöl'de Tartışma Kavgaya Dönüştü: Suriye Uyruklu Genç Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan tartışma sonucunda Suriye uyruklu Kusay A. çekiçle yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Kusay A. (18), tartıştığı kişi tarafından çekiçle vurularak yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Kusay A. ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli eline aldığı çekiçle Kusay A.'ya vurarak yaraladı. Kusay A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

