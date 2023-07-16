İnegöl'de tartışma kanlı bitti

İnegöl'de yaşanan tartışmada Muharrem Y., arkadaşı İsa Y.'ye ateş açtı. İsa Y. ayaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Muharrem Y. (30), tartıştığı arkadaşı İsa Y.?ye (33) tabancayla ateş açtı. Ayaklarından yaralanan İsa Y. hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Dolaşmaya çıkan İsa Y. ile arkadaşı Muharrem Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muharrem Y., yanındaki tabancayla İsa Y.'ye ateş açtı. Mermilerden üçü İsa Y.'nın bacaklarına isabet ederken, Muharrem Y. olay yerinden kaçtı. Yaralı halde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen İsa Y.?nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok kan kaybettiği tespit edilen İsa Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İsa Y.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 6 adet boş kovan buldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)