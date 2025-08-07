İnegöl'de Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çıkan ot yangını söndürüldü.
Hasanpaşa Mahallesi'nde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel