İnegöl'de Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çıkan ot yangını söndürüldü.

Hasanpaşa Mahallesi'nde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.