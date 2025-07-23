İnegöl'de Tarla Bulundu, Genç Adam Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Tarla Bulundu, Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada bir ağacın altında hareketsiz bulunan Barış Çalım'ın cansız bedeni jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Çalım'ın (29) tarlada cansız bedeni bulundu.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı mevkisindeki tarlaya gidenler, saat 15.00 sıralarında bir ağacın altında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede cansız bedenin Barış Çalım'a ait olduğu tespit edildi. Ceset savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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