İnegöl'de Tarihi Eser Operasyonu: 27 Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 27 tarihi sikke ve obje ile dedektör ele geçirerek, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 27 sikke ve obje ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri S.C. (46) idaresindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 27 sikke ve çeşitli objeler ile dedektör bulundu.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Manchester United'ın 225 milyon euroluk dev hücum hattı

3 oyuncuya ödenen toplam bonservis bedeline inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.