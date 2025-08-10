İnegöl'de Tarihi Eser Operasyonu: 27 Sikke ve Obje Ele Geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 27 tarihi sikke ve obje ile dedektör ele geçirerek, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 27 sikke ve obje ele geçirildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri S.C. (46) idaresindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 27 sikke ve çeşitli objeler ile dedektör bulundu.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel