İnegöl'de Talaş Emme Makinesine Sıkışan İşçi Yaralandı

İnegöl'de Talaş Emme Makinesine Sıkışan İşçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışırken talaş emme makinesine bacakları sıkışan 29 yaşındaki işçi, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş emme makinesine bacakları sıkışan bir işçi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çalışan M.İ. (29) talaş emme makinesine bacaklarını sıkıştırdı.

Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan M.İ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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