İnegöl'de Takla Atan Hafif Ticari Araçta 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan hafif ticari araçta bulunan 22 yaşındaki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
N.Ş'nin (21) kullandığı 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Takla atan araçta yolcu olarak bulunan N.Ş. (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel