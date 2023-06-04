İnegöl'de Tadilat Yapan Şahıs, Spiralle Kolundan Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit Mahallesi'nde evinde tadilat yapan Yahya A. (54), bir anlık dikkatsizlik sonucu spiralle sağ bileğini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen adam, tedavi altına alındı.