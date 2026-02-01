Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem Ü. (34), husumetli olduğu kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı (68) sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı (35) yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ü., aralarında husumet bulunan kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile sokakta karşılaştı. Tabancasını çeken Adem Ü., Ahmet Kalkancı'yı karnından, Halil Can Kalkancı'yı ise sol bacağından vurdu. Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti. Ahmet Ü. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),