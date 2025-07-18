İnegöl'de Su Tutmayan Gölet Tarımsal Üretime Kazandırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Göleti, 7 aydır su tutmamasına rağmen bölge halkı tarafından sebze ve yem bitkisi ekimi için kullanıldı. Çiftçiler, kışlık yem ihtiyacını karşılamak ve ev ihtiyaçlarını gidermek amacıyla mısır, domates ve biber gibi ürünler yetiştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 7 aydır su tutmayan Hamzabey Göleti'ne ekim yapan vatandaşlar, tarımsal üretimde yeni bir alan oluşturdu.

Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Boğazköy Barajı Hamzabey Göleti'nde 4'er dönümlük arazileri olan mahalleliler, bu alanlara yemlik mısır, domates, biber ve diğer çeşitli sebzeleri yetiştirdi.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır ekimi yaparak kışlık yem ihtiyacını karşılarken, bazı vatandaşlar da evlerinin mutfak ihtiyacını gidermek amacıyla sebze üretimine yöneldi.

Devlet Su İşleri'nin bilgisi dahilinde her yıl sular çekildiğinde ekim yapan bölge halkı, ürünleri hasat etmeye başladı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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