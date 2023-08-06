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İnegöl'de Sondaj Kuyusuna Düşen Köpek Kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sondaj kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpek, kuyudan çıkarıldıktan sonra temizlenerek doğaya salındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sondaj kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl'ün Huzur Mahallesi'nde açık kalan sondaj kuyusuna başıboş köpek düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeği düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Balçık nedeniyle kuyuya inmekte zorlanan ekipler, aparatla köpeği düştüğü yerden çıkarmayı başardılar.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda düştüğü kuyudan çıkarılan çamura bulanan köpek, suyla temizlenerek doğaya salındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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