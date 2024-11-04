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İnegöl'de Sonbahar Renkleri Dronla Görüntülendi

İnegöl'de Sonbahar Renkleri Dronla Görüntülendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı ve yeşil tonlarına büründü. Dronla havadan görüntülenen meyve bahçeleri, büyüleyici bir manzara sunuyor.

BURSA'nın merkez dışındaki en büyük, Güney Marmara'nın ise nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olan İnegöl'de, sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen meyve bahçeleri dronla havadan görüntülendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2023 yılı sonu itibarıyla, 299 bin 203 kişiyle Bursa'nın merkez dışındaki en büyük, Güney Marmara'nın ise ikinci büyük ilçesi olan İnegöl, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, dronla havadan görüntülendi.

Yağlıboya peyzaj tablosunu aratmayan görüntüler, fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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