Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Sokak Ortasında Dövülen Adam Beyin Kanaması Geçirdi

İnegöl'de Sokak Ortasında Dövülen Adam Beyin Kanaması Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişi tarafından dövülen Ömer Y. (40) beyin kanaması geçirdi. Olay sonrası şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülen Ömer Y. (40) beyin kanaması geçirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Y., iddiaya göre yolda yürürken yanına gelen 3 kişi tarafından dövüldü. Ömer Y., kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise kaçtı. Yoldan geçenler, yerde yatan Ömer Y.'yi görüp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegölDevlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ömer Y., buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip pisliğin içinde tatlı üretmişler
Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu

Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar… Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.