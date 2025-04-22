İnegöl'de Sokak Köpeğine Çarparak Kaza Yapan Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeğine çarptıktan sonra savrularak yoldan çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu Nene Hatun kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çevreyolunda seyir halinde olan Eren K. (24) yönetimindeki 16 BCM 979 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada yaralanan Eren K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.