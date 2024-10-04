İnegöl'de Sokak Köpeği Sopayla Öldürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tavuğunu yiyen sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 30 Eylül'de İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini, sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.