İnegöl'de Skuter Süren Çocuğa Otomobil Çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, skuter sürerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza sonrasında çocuk hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, skuter sürürken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Baykoca Mahallesi'nde Y.G. idaresindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, skuter süren 4 yaşındaki Ö.A.K'ye çarptı.

Aracın altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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