İnegöl'de Skuter Süren Çocuğa Otomobil Çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, skuter sürerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza sonrasında çocuk hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, skuter sürürken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Baykoca Mahallesi'nde Y.G. idaresindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, skuter süren 4 yaşındaki Ö.A.K'ye çarptı.
Aracın altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel