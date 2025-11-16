Haberler

İnegöl'de Skuter Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

İnegöl'de Skuter Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı skuterin sürücüsü Ramiz A. (21) ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan skuterin sürücüsü Ramiz A. (21) ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz A. idaresindeki skuterle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramiz A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
