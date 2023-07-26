İnegöl'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ufuk A. isimli şahıs tabancayla vuruldu. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine özel araçla götürüldü ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise polis tarafından yakalandı.