Bursa'da kayınpederini öldürüp kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kayınpederini öldüren ve eşinin kardeşini yaralayan şüpheli Adem Ü, yakalanarak tutuklandı. Olay, tartışma sonrası yaşanan silahlı kavgada gerçekleşti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, kayınpederini öldüren ve eşinin kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta önceki gün silahlı kavgaya karıştıktan sonra firar eden ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Osmangazi ilçesinde yakalanan Adem Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Adem Ü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Adem Ü, paüzar günü aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederi Ahmet Kalkancı (69) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'ya (37) tabancayla ateş etmiş, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

