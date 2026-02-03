Bursa'da kayınpederini öldürüp kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, kayınpederini öldüren ve eşinin kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta önceki gün silahlı kavgaya karıştıktan sonra firar eden ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Osmangazi ilçesinde yakalanan Adem Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Adem Ü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Adem Ü, paüzar günü aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederi Ahmet Kalkancı (69) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'ya (37) tabancayla ateş etmiş, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı hayatını kaybetmişti.