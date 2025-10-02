Haberler

İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı ve 2'si tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet Kılıçaslan'ın (25) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 28 Eylül'de saat 14.00 sıralarında, kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan, Fırat Daldagül (20) ile Samet Serbest (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Kılıçaslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgayı duyup hastaneye gelen tarafların yakınları arasında yaşanan arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik, jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Kılıçaslan'ın arkadaşlarından Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat Daldagül, Samet Serbest, Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) gözaltına alındı.

KIZ MESELESİ İDDİASI

Taraflar arasında kız meselesinden husumet olduğu belirtilirken, şüpheliler, 3 gün süren sorgulamalarının ardından dün sabah, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Samet Serbest ve Fırat Daldagül, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Kılıçaslan, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
