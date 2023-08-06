İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı gürültü kavgasında mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede iki aile arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Kavga nedeniyle karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K'ye (45) kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı. Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan Hikmet Kireççi (45) hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheliler Mevlüt Köseoğlu (38), Abdülkadir Köseoğlu (35) ve Oktay A.(33) polis ekiplerince yakalandı. Gözaltında sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemiyle Adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mevlüt Köseoğlu'nun ifadesinde, "Bir kaç gündür gürültüden dolayı tartışıyorduk. Dün akşam kavga ettik. Kavgada silahımı kullanmak zorunda kaldım. Pişmanım." dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan Mevlüt Köseoğlu ve kardeşi Abdülkadir Köseoğlu tutuklandı, Oktay A.(33) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA