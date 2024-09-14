İnegöl'de Sigara İzmariti Atanlara Yüksek Para Cezası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde son 1 ay içinde, yerlere sigara izmariti attığı kameralar tarafından kaydedilen 248 sürücü ile yayaya toplam 508 bin 896 lira idari para cezası kesildi.

İnegöl ilçesinde, sigara izmaritlerini yere atan sürücüler ile yayalara para cezası veriliyor. Belediye tarafından oluşturulan 'İzleme ve Değerlendirme Merkezi', ilçede 9 ayrı noktaya yerleştirilen toplam 45 kamera ile yerlere sigara izmariti atan sürücüleri belirleyip, kullandıkları araç plakasını, yakındaki zabıtalara bildiriyor. Ekipler, izmarit atan sürücüler ile yayalara, Kabahatler Kanunu uyarınca, 2 bin 52 liraya kadar idari para cezası yazıyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, son 1 ay içinde 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza yazdıklarını belirterek, "Bu güzel şehri kirletmeye kimsenin hakkı yok. İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz haftanın her günü 24 saat hizmet veriyor" dedi.