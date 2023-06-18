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İnegöl'de Şiddetli Yağmur Sonrası Sokaklar Göle Döndü

İnegöl'de Şiddetli Yağmur Sonrası Sokaklar Göle Döndü

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle sokak ve caddeler göle döndü. Bisikletiyle yolda ilerlemeye çalışan bir vatandaş ise derinliği kestiremeyince suya battı. O anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle sokak ve caddeler göle döndü. Bisikletiyle yolda ilerlemeye çalışan bir vatandaş ise derinliği kestiremeyince suya battı. O anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin birçok noktasında etkisini gösteren şiddetli yağmurla birlikte sokak ve caddeler adeta göle döndü. İnegöl ilçesinde yarım saat aralıksız devam yağış sonrası bisikletiyle yolda ilerlemeye çalışan vatandaş, su birikintisindeki derinliği kestiremeyince suya balıklama daldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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