İnegöl'de Şiddetli Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Hamidiye Mahallesi ile Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı ağaçlara yıldırım isabet etti. Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.