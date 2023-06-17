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İnegöl'de Şiddetli Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

İnegöl'de Şiddetli Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Hamidiye Mahallesi ile Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı ağaçlara yıldırım isabet etti. Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yollarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Hamidiye Mahallesi ile Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı ağaçlara yıldırım isabet etti.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

Hamidiye Tragger İnegöl Bursa Güncel Haberler

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