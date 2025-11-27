Haberler

İnegöl'de Seyir Halindeyken Otomobil Yandı

İnegöl'de Seyir Halindeyken Otomobil Yandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman çıkması sonucu yangın çıktı. Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi ancak araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Erdoğan S. (61) yönetimindeki 16 SOJ 03 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Diğer yandan otomobilin alev alev yandığı anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
