İnegöl'de Seyir Halindeyken Otomobil Yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Erdoğan S. (61) yönetimindeki 16 SOJ 03 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Diğer yandan otomobilin alev alev yandığı anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.