İNEGÖL'DE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinde seyreden Bilal Destanlı (27) yönetimindeki 16 BF 134 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Bilal Destanlı otomobili yol kenarına çekip indiğinde ise, motor kısmı alev alev yandı. Çevredeki vatandaşlar alevlere yangın sündürme tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangının ardından araç kullanılmaz hale geldi.

Otomobilin çekici ile otoparka kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.