İnegöl'de seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yorgun mermi isabet etti. Olayın ardından polis ekipleri silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Sancar Y. (43) yönetimindeki 16 AJH 430 plakalı otomobile, seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti. Gelen ses üzerine duran sürücü, aracın ön kaputunun sol yan kısmında mermi izine rastladı. Sancar Y., otomobilinin yanında mermi çekirdeği de buldu. İhbarla olay yerine gelip otomobilde ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.