İnegöl'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

M.B. yönetimindeki 16 AUN 809 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan rampası mevkiinde seyir halindekiyle yanmaya başladı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu ekiplere bildirdi. Yangın büyüyerek yol kenarındaki çalılıklara ve ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Kestel ve İnegöl itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle hem araçtaki yangın hem de ormanlık alandaki alevler kontrol altına alındı.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alanda da hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.