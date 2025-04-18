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İnegöl'de Seyir Halindeki Araçta Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralandı

İnegöl'de Seyir Halindeki Araçta Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Serkan Yeşil ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler için polis çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.

Serkan Yeşil (38) idaresindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, Mahmudiye Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Sürücü Serkan Yeşil yaralandı, şüpheli veya şüpheliler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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